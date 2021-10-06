Türkiye İşitme ve konuşma engelli kadına kabusu yaşattı, bebek ölü doğdu! 12 yıl sonra yakalandı

İşitme ve konuşma engelli kadına kabusu yaşattı, bebek ölü doğdu! 12 yıl sonra yakalandı

Türkiye

İşitme ve konuşma engelli kadına kabusu yaşattı, bebek ölü doğdu! 12 yıl sonra yakalandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi kişi 12 yıl sonra jandarma tarafından yakalandı. Ölü doğan bebekten alınan DNA sonucu bebeğin biyolojik babası olduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı.

06 Ekim 2021, Çarşamba 15:06 Son Güncelleme:
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Sofçular köyünde 2009 yılında 37 yaşında olan İ.Y. isimli doğuştan işitme ve konuşma engelli kadına cinsel saldırıda bulunulduğu iddiası ile yapılan şikayet sonucu Araç Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

5 ŞÜPHELİYE DNA TESTİ YAPILDI

Olayın ardından hamile kalan kadının bebeği ölü doğdu. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliye yapılan DNA testlerinde şahıslarla ilgili bir benzerlik bulunamaması nedeniyle bu kişiler beraat etti.

BİYOLOJİK BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İl Jandarma Komutanlığının Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 2021 yılı başlarında faili meçhul dosyayı yeniden ele alarak başlattığı kapsamlı çalışma ve araştırmalar sonucunda, Ş.U'nun (63) olayın faili olabileceği tespit edildi.

JASAT tarafından elde edilen deliller doğrultusunda Araç Cumhuriyet Savcılığınca 2009 yılında ölen bebeğin mezarı kazdırılarak kemik numuneleri alındı ve şüpheli şahıstan alınan örneklerle Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan DNA incelemesinde ölen bebeğin biyolojik babasının Ş.U. olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıs gözaltına alındı.

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