Doğanın güçlü kaynaklarını sağlıklı içeriklerle birleştirerek en üst düzeyde etkili ve güvenli bakımı sunmayı hedefleyen Celenes by Sweden, şifa ve bakım için İsveç’ten geldi. Ürünleri katkı ve kimyasal madde kullanmadan üreten Celenes, Türkiye Pazarı’nda yerini aldı.

"Yenilikçi Doğal Kozmetik" mottosu ile yola çıkan Celenes by Sweden; hayvanlar üzerinde test edilmeyen, paraben, silikon, alkol, parfüm, renklendirici ve kimyasal içermeyen doğal ürünlerden oluşuyor. İsveç’in ve dünyanın önde gelen 100’e yakın endemik bitkisini, doğal termal suları ve kozmetik bilimi ile buluşturan Celenes by Sweden; tamamı mevsiminde, doğal yetişme koşullarında, usulüne uygun olarak toplanan ve sorumlu kaynaklardan seçilen bitkileri, özel reçeteleriyle harmanlıyor.

Celenes by Sweden, doğal güzellikleriyle dünyaca üne kavuşmuş İskandinav kadınlarının güzellik sırlarının kaynağını da açıklıyor.

4 FARKLI SERİDEN OLUŞUYOR

Celenes by Sweden; Nemlendirici & Ferahlatıcı Thermal, Onarıcı & Koruyucu Sea Buckhtorn (Yabani İğde), Yatıştırıcı & Besleyici Cloudberry (Norveç Böğürtleni) ve Tam Koruma sunan Herbal ile Yeşil İskandinav Doğasını saflık ve sadelikle birleştirerek farklı cilt tipleri ve ihtiyaçlar için 4 farklı seriden oluşuyor.