Türkiye İskandinavlara özenen Selim Özgün, buz gibi akan şelalenin altına girdi!

İskandinavlara özenen Selim Özgün, buz gibi akan şelalenin altına girdi!

Türkiye

İskandinavlara özenen Selim Özgün, buz gibi akan şelalenin altına girdi!

İskandinav kültürüne özenen doğa sevdalısı Selim Özgün, buz gibi akan Girvelik Şelalesi'nin altına girdi. Şimdiye kadar 30 ülke gezen doğa tutkunu Selim Özgün, gezdiği ülkelerden gördüğü ve benimsediği gelenekleri memleketi Erzincan’da hayata geçirdi.

17 Şubat 2022, Perşembe 09:26 Son Güncelleme:
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Kars’ta öğretmenlik yapan Erzincanlı doğa sever, hemen her İskandinav ülkesinde gerçekleştirilen ve tarihi çok eskilere dayanan bir gelenek olan buzlu suya girme kültürünü benimseyerek kış aylarında zaman zaman buz tutan göllere ve soğuk sulara kıyafetlerini çıkararak giriyor. Şimdiye kadar 30 ülke gezen doğa tutkunu Selim Özgün, gezdiği ülkelerden gördüğü ve benimsediği gelenekleri memleketi Erzincan’da hayata geçirdi.



Buz tutarak 2 metrelik sarkıtları oluşan ve ziyaretçilerini görüntüsüyle mest eden Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi’nde kıyafetlerini çıkarıp gürül gürül akan buz gibi suyun altına giren Özgün, İskandinav ülkelerinin kış aylarında gelenek haline getirdiği geleneği Erzincan’da uyguladı. Doğa ile iç içe olmayı çok seven öğretmen, kış ayları boyunca fırsat buldukça bu tür aktiviteler yapmaya devam ediyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

ÇIĞ UYARISI

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


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