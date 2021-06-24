Magazin İskelede aşka geldiler

İskelede aşka geldiler

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İskelede aşka geldiler

Bodrum’da tatil yapan Korcan Kol model sevgilisi Lena'yı öpücüklere boğdu. Tatilin tadını çıkaran çift, birbirlerinden bir an olsun ayrılmadı. Ali KESER / POSTA

24 Haziran 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Korcan Kol, Bodrum’da Yalıkavak Magi Beach’te görüntülendi. Yanında sevgilisi, Alman model Lena da vardı. Gün boyu denize girip şakalaştılar. Denizin, güneşin ve tatilin keyfini doyasıya çıkardılar. Oyuncu bir ara aşka geldi ve sevgilisini öpücüklere boğdu. Korcan Kol, üç hafta önce de Duygu Özlen ile flört etmişti.

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