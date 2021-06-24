İskelede aşka geldiler
Bodrum’da tatil yapan Korcan Kol model sevgilisi Lena'yı öpücüklere boğdu. Tatilin tadını çıkaran çift, birbirlerinden bir an olsun ayrılmadı. Ali KESER / POSTA
24 Haziran 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Korcan Kol, Bodrum’da Yalıkavak Magi Beach’te görüntülendi. Yanında sevgilisi, Alman model Lena da vardı. Gün boyu denize girip şakalaştılar. Denizin, güneşin ve tatilin keyfini doyasıya çıkardılar. Oyuncu bir ara aşka geldi ve sevgilisini öpücüklere boğdu. Korcan Kol, üç hafta önce de Duygu Özlen ile flört etmişti.