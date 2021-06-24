İskelede aşka geldiler

Korcan Kol, Bodrum’da Yalıkavak Magi Beach’te görüntülendi. Yanında sevgilisi, Alman model Lena da vardı. Gün boyu denize girip şakalaştılar. Denizin, güneşin ve tatilin keyfini doyasıya çıkardılar. Oyuncu bir ara aşka geldi ve sevgilisini öpücüklere boğdu. Korcan Kol, üç hafta önce de Duygu Özlen ile flört etmişti.