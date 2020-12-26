İşkembe nasıl temizlenir? İşkembe temizliğinin püf noktası...

İşkembe, eski zamanlardan beri tüketilen konsantre bir besin kaynağıdır. İşkembe, yenilebilir hale gelmek için uygun şekilde hazırlanması gereken sert bir ettir. Sert olması nedeniyle uzun süre (ortalama 4-6 saat) pişirmeniz gerekir. Genellikle kaynatma veya haşlanma gibi yöntemleriyle pişirilir. Peki işkembe nasıl temizlenir? İşkembe temizliğinin püf noktası...

İşkembe nasıl temizlenir?

Öncelikle güvenilir bir kasaptan yeni kesilmiş hayvan işkembesi almanız gerekmektedir. İşkembe yeni kesildiği ve taze olduğu için kolay temizlenebilmesi açısından 1 gece buzdolabında bekletmeniz gerekmektedir. İşkembenin içerisindeki pis kısmı kendiliğinden ayrılır. Daha sonra işkembeyi 5-6 kez soğuk suda yıkamanız gerekmektedir. Daha kolay temizleyebilmek için işkembeyi parçalara ayırabilirsiniz. İşkembe temizliğinin birçok değişik yöntemi vardır. İşkembe, karbonat yöntemiyle çok kolay temizlenebilmektedir.

Karbonat ile işkembe temizlemek için gerekli malzemeler:

Elinizin kokmaması için bir çift eldiven

4 litre su

1 çorba kaşığı karbonat

Almış olduğunuz büyükbaş ya da küçükbaş hayvanın işkembesi

Karbonat ile işkembe nasıl temizlenir?

Öncelikle işkembeyi 5-6 kez soğuk suda iyice yıkamanız gerekmektedir. Sıcak suda yıkamayın çünkü işkembenin üstündeki tabaka sertleşir ve temizlenmesi zor olur.

Geniş bir tencerede suyunuzu kaynattıktan sonra içine 1 çorba kaşığı karbonat ekleyip karıştırın.

İşkembeyi kaynayan karbonatlı suda 2-3 saniye gezdirin ve çıkarın. Çok fazla bekletirseniz sertleşir.

Sudan çıkardığınız işkembeyi gererek üstündeki tabakayı sıyırın. Bu işlem sizi çok uğraştırmaz zaten kendiliğinden çıktığını göreceksiniz.

Sıyırdığınız işkembeyi bol suyla yıkayın.

Almış olduğunuz işkembenin hangi hayvandan olduğu temizleme açısından önemli değildir. Dana işkembesi de bu yolla kolayca temizlenebilmektedir.

Kaya tuzu ve sirke ile işkembe nasıl temizlenir?

İşkembede bulunan tüm yağları ve işkembe olmayan her şeyi ayırın.

Ayırdığınız işkembeyi kaya tuzu ile ovalayıp sirke ile durulayın.

İşkembenin tüm pislikleri gidene kadar kaya tuzu ve sirke işlemini tekrarlayınız.

İşkembe yüzeyini keskin bir bıçakla ayırdıktan sonra kalan kısmı bol suyla yıkayınız.

İşkembe kokusu nasıl giderilir?

İşkembe yapmak isteyenler genelde işkembe temizleme ve işkembe kokusundan şikayetçidirler. İşkembe, karbonat ile nasıl kolay temizlenebiliyorsa, elinizdeki ya da evdeki kokuyu da kolayca giderebilir. Bir kaba 4 yemek kaşığı karbonat ve 4 yemek kaşığı su koyup ortamdaki işkembe kokusunu rahatlıkla giderebilirsiniz. Elinizdeki kokuyu gidermek için de elinizi koku gidene kadar kabın içinde bekletebilirsiniz.

Karbonat haricinde elinizdeki ya da evdeki işkembe kokusunu gidermek için süt veya sirkeyi de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Sütün yağlı olması kokuyu daha çabuk giderir. Sirke kokusunu sevmeyenler ise en az kokan elma sirkesini tercih edebilir.



