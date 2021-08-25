İşkembeli nohut nasıl yapılır? MasterChef işkembeli nohut tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar işkembeli nohut tarifi için kıyasıya mücadele verdi. Ekran başındaki seyirciler ise "işkembeli nohut nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında severek yiyeceğiniz işkembeli nohut tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
25 Ağustos 2021, Çarşamba 18:10 Son Güncelleme:
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Farklı lezzetler arayanlar için işkembeli nohut tarifi oldukça iyi bir alternatif olacak. İşkembe sevenler "işkembeli nohut nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz işkembeli nohut yapılışı, tarifi, hazırlanışı, malzemeler, püf noktası...
İŞKEMBELİ NOHUT TARİFİ
İşkembeli nohut malzemeler
- 900 gram işkembe(dana)
- 3 su bardağı haşlanmış nohut
- 3-4 su bardağı su (üzerini geçecek kadar)
- 1-2 adet soğan
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 silme tatlı kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)
- 1 tutam kırmızı toz biber
- 1,5 yemek kaşığı domates salçası
İşkembeli nohut yapılışı
Ön hazırlığı yapılmış işkembeyi yıkayıp düdüklüye alıyoruz. İşkembelerin üstünü geçecek kadar su ekleyin. Tuzu da ekledikten sonra düdüklünün kapağını kapatın ve 40 dakika kadar haşlayın. 40 dakika sonra ocağın altını kapatın ve işkembelerin ılımasını bekleyin, ardından lokmalık olarak şekilde yarım parmak boyutlarında doğrayın. Farklı bir tencereye yağı ekleyin ve kızdırın, ince doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar pembeleşince salçayı ekleyin ve kavurun. İşkembenin kalan suyundan ekleyin ve ekstra göz kararı biraz daha su ekleyin. Su kaynayınca işkembeleri ve haşlanmış nohutları ekleyin. Tuzunu ve baharatını ilave edin. Bu şekilde güzelce pişirin. İşkembelerin piştiğine emin olduktan sonra ocağın altını kapatabilirsiniz. Güveç kaplarında servis edebilirsiniz.