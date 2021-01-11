Türkiye İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in kızından yürek yakan sözler

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in kızından yürek yakan sözler

Türkiye

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in kızından yürek yakan sözler

Antalya'da, ellerini kelepçeleyip çıplak halde işkence yapan eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek tutuklanmıştı. İpek'in avukatı çiftin küçük kızının 'Artık babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz.' dediğini söyledi.

11 Ocak 2021, Pazartesi 15:33 Son Güncelleme:
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Antalya'da, ellerini kelepçeleyip kendisine çıplak halde saatlerce işkence yapıp tecavüz eden eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile öldürdükten sonra tutuklandı. Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor hayatta" programına canlı bağlanarak olayla ilgili çarpıcı detayları paylaştı.

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Karakolda çocuklarıyla görüştürüldü 

Avukat Ahmet Onaran saatlerce gördüğü işkenceden sonra eşini öldüren Melek İpek'in gözaltına alınmasının ardından karakolda çocuklarıyla görüştürüldüğünü belirtti.

"Kardeşimin kulaklarını kapattım duymasın diye"

Onaran, çocuklarından birinin annesine, "Babam seni döverken kardeşimin kulaklarını kapattım duymasın diye ama o duymuş, çok üzüldü" dediğini söyledi.

"En azından burada dayak yok"  

Avukat Onaran İpek'i cezaevinde ziyaret ettiğini ve çocuklarıyla ilgili bilgi verdiğinde ağladığını belirtti. Nasıl olduğunu sorduğunda ise "En azından burada dayak yok, bu gece dayak yemeyeceğim ben" diyerek cevap verdiğini ifade etti.

"Yaşasın artık dayak yemeyeceğiz" 

Melek İpek'in 6 ve 8 yaşlarındaki çocukların anneannesinde kaldığını belirten Onaran, küçük kızın "Artık babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz" dediğine şahit olduğunu anlattı.

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