Antalya'da, ellerini kelepçeleyip kendisine çıplak halde saatlerce işkence yapıp tecavüz eden eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile öldürdükten sonra tutuklandı. Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor hayatta" programına canlı bağlanarak olayla ilgili çarpıcı detayları paylaştı.

Karakolda çocuklarıyla görüştürüldü

Avukat Ahmet Onaran saatlerce gördüğü işkenceden sonra eşini öldüren Melek İpek'in gözaltına alınmasının ardından karakolda çocuklarıyla görüştürüldüğünü belirtti.

"Kardeşimin kulaklarını kapattım duymasın diye"

Onaran, çocuklarından birinin annesine, "Babam seni döverken kardeşimin kulaklarını kapattım duymasın diye ama o duymuş, çok üzüldü" dediğini söyledi.

"En azından burada dayak yok"

Avukat Onaran İpek'i cezaevinde ziyaret ettiğini ve çocuklarıyla ilgili bilgi verdiğinde ağladığını belirtti. Nasıl olduğunu sorduğunda ise "En azından burada dayak yok, bu gece dayak yemeyeceğim ben" diyerek cevap verdiğini ifade etti.

"Yaşasın artık dayak yemeyeceğiz"

Melek İpek'in 6 ve 8 yaşlarındaki çocukların anneannesinde kaldığını belirten Onaran, küçük kızın "Artık babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz" dediğine şahit olduğunu anlattı.

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