Rusya Ukrayna savaşında bir hafta geride kalırken, Rusya’nın Ukrayna’ya İskender füzesi fırlatması, şiddetin boyutunu bir kat daha artırdı. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan savaşı yakından takip eden pek çok kişi ise İskender füzesinin özelliklerini araştırmaya başladı…

İSKENDER FÜZESİ NEDİR?

Balistik bir füze sistemi olan İskender füzesi Kısa menzilli atışlarda tercih edilmektedir.

İSKENDER FÜZESİ HANGİ ÜLKEYE AİT? MENZİLİ VE ETKİ ALANI NE KADAR?

Rus yapımı İskender füzesi 2006 yılında üretilmeye başlandı. 415-500 kilometre menzile sahip İskender Füzesi, 6-50 kilometre arası uçuş irtifa ve radara görünmeme özelliklerini de taşıyor.

İSKENDER FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

İskender füzesinin bir dizi termobarik (Vakum bombası) misket bombası, sığınak delici, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı geleneksel savaş başlığı bulunmaktadır. İskender füzesi aynı zamanda nükleer başlık da taşıyabilme kapasitesine sahiptir.



