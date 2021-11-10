Türkiye İskenderun Teknik Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

İskenderun Teknik Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

Türkiye

İskenderun Teknik Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 10 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

10 Kasım 2021, Çarşamba 17:48 Son Güncelleme:
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İskenderun Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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