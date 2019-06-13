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İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

İskenderun Teknik Üniversitesi'ne 1 öğretim üyesi alınacak. İlan Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. Adaylara 15 gün süre verildi. Duyuru sonrası başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu.

13 Haziran 2019, Perşembe 16:03
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İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden bugün geçilen ilanda 1 öğretim üyesi alınacağı belirtildi. 

Adaylara 15 gün süre verilirken "İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap aranmaya başlandı.

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