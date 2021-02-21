Türkiye İSKİ İstanbul barajlarındaki son durumu açıkladı

İSKİ İstanbul barajlarındaki son durumu açıkladı

Türkiye

İSKİ İstanbul barajlarındaki son durumu açıkladı

İSKi verilerine göre, İstanbul genelindeki barajların doluluğu yüzde 50,56'ya yükseldi.

21 Şubat 2021, Pazar 12:09 Son Güncelleme:
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İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi yüzde 50.56'ya yükseldi. İstanbul barajlarında doluluk oranı artmaya devam ediyor.

İSKi verilerine göre, kent genelindeki barajların doluluğu yüzde 50,56'ya yükseldi. Geçtiğimiz hafta boyunca kar yağışları barajların doluluğunu 6 ay sonra ilk kez dün yüzde 50'nin üzerine taşımıştı.

Barajlarda kar yağışlarının etkisiyle son 10 günde 5 puanlık artış görüldü.



GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16

20 Şubat: Yüzde 50,03

21 Şubat: Yüzde 50,56

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