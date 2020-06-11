Türkiye İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu

İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu

Türkiye

İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu

İSKİ tarafından yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmalarında tarihi kalıntılara rastlanıldı.

11 Haziran 2020, Perşembe 15:34 Son Güncelleme:
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İstanbul Beşiktaş'ta Ortaköy'de İSKİ tarafından yapılan kazıda tarihi eser kalıntıları çıktı. Kalıntının bulunduğu alanın çevresi zabıta ekipleri tarafından kapatıldı ve inceleme yapılması için İstanbul Anıtlar Kurulu'na haber verildi.

Anıtlar kurulu görevlileri gelip gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kuru, kalıntıların ne olduğu ve ne yapılacağına karar verilecek.

Kalıntıların çıktığı alandaki İSKİ çalışmaları durduruldu.

DHA


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