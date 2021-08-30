İSKİ su kesinti programı! 30 Ağustos sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi programını paylaştı. İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

Arıza Kesinti İlçe: Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler: Hadımköy Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 30.08.2021 10:57

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe: Başakşehir

Etkilenen Mahalleler: Başak Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 30.08.2021 09:00

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe: Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler: Yakuplu Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 30.08.2021 10:33

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe: Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler: Sütlüce Mah

Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi: 30.08.2021 10:43

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe: Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler: Hacı Ahmet Mah,Hacı Hüsrev-İstiklal Mah

Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi: 30.08.2021 10:44

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe: Esenler

Etkilenen Mahalleler: Tuna Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 30.08.2021 10:42

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe: Fatih

Etkilenen Mahalleler: Balabanağa Mah

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 30.08.2021 09:29

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe: Fatih

Etkilenen Mahalleler: Molla Gürani Mah

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 30.08.2021 09:44

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe: Sarıyer

Etkilenen Mahalleler: İstinye Mah,Yeniköy Mah,Ferahevler Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 30.08.2021 10:42

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe: Silivri

Etkilenen Mahalleler: Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi: 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 29.08.2021 23:14

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe: Ümraniye

Etkilenen Mahalleler: Hekimbaşı Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 30.08.2021 10:21

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe:Üsküdar

Etkilenen Mahalleler: İcadiye Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 30.08.2021 10:34

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.