Ekonomi İSKİ'de su borçlarına yapılandırma geliyor

İSKİ'de su borçlarına yapılandırma geliyor

Ekonomi

İSKİ'de su borçlarına yapılandırma geliyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'nde su borçları yeniden yapılandırılmaya başlandı.

10 Aralık 2020, Perşembe 14:42 Son Güncelleme:
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, yeni çıkan kanun kapsamında vatandaşların su borçlarını yeniden yapılandırmaya başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İSKİ Genel Müdürlüğü, 7256 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kanun" kapsamında, abonelerin 31 Ağustos 2020 öncesine ait ödenmemiş su borçlarını yeniden yapılandırmaya başladı.

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Abonelere, peşin ödemede yüzde 90 gecikme zammı indirimi yapılıyor. Ayrıca, ikişer aylık dönemler halinde 36 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor.

Uygulamadan yararlanmak isteyen aboneler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar www.iski.istanbul adresi üzerinden Borç Yapılandırma Formu doldurarak veya randevu ile en yakın İSKİ Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek, su borçlarını yapılandırabilecek.

AA


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