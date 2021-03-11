Türkiye İSKİ'den son dakika açıklaması! İstanbul barajlarının doluluk oranı

İSKİ'den son dakika açıklaması! İstanbul barajlarının doluluk oranı

Türkiye

İSKİ'den son dakika açıklaması! İstanbul barajlarının doluluk oranı

İstanbul barajlarının doluluk oranı İSKİ'nin son dakika verilerine göre yükseldi. İstanbul baraj doluluk oranı geçen yılın aralık ayına göre üçe katladı. İşte İstanbul barajlarında son durum...

11 Mart 2021, Perşembe 15:53 Son Güncelleme:
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İstanbul’da etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 61,08'e yükseldi. Geçen yılın aralık ayı sonunda yüzde 20 seviyesinde olan baraj doluluk oranı üçe katlandı.

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANI ARTIYOR

İstanbul'da baraj doluluk oranları devam eden yağışlarla beraber artarak sürüyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 61,08'e yükseldi. Geçen yılın aralık ayı sonunda yüzde 19 seviyesine kadar gerileyen İstanbul'daki barajların doluluk oranı 9 ay sonra yüzde 60 seviyesini geçti.

İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ KIRMIZI ALARM SONA ERDİ

İstanbul'da etkili olan yağışlarla birlikte barajların doluluk oranı da arttı.

İSTANBUL İSKİ BARAJ DOLULUK ORANINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN.

İSTANBUL BARAJLARININ İSİMLERİ

İstanbul'daki barajların isimleri şöyle: 

Alibey Barajı

Büyükçekmece Barajı

Darlık Barajı

Elmalı-2 Barajı

Ömerli Barajı

Sazlıdere Barajı

Terkos Barajı

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