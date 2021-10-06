Türkiye İskoç çift tatilde ölümden döndü! Böyle kurtarıldılar

İskoç çift tatilde ölümden döndü! Böyle kurtarıldılar

Türkiye

İskoç çift tatilde ölümden döndü! Böyle kurtarıldılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ATV aracı ile 25 metrelik uçuruma yuvarlanan İskoçyalı çift polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Hafif sıyrıklarla kazayı atlayan çift hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu oldu.

06 Ekim 2021, Çarşamba 01:29 Son Güncelleme:
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Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Marmaris- Datça karayolu 13'üncü kilometresindeki Seyir Tepesi Mevkii'nde meydana geldi. İskoçyalı Ross Alexander Chalmers(30), arkasında eşi Leanne Chalmers(33) ile kiraladıkları 48 M 3814 plakalı ATV ile gezmeye çıktı. Fotoğraf çekmek ve manzara izlemek için Seyir Tepesi'ne gelen çift, uçuruma fazla yaklaşınca hakimiyetini kaybederek ATV ile birlikte 25 metrelik şarampole yuvarlandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri sarkıttığı halat ile aşağıya sağlık personeliyle birlikte indi. Sağlık ekipleri kask taktıkları belirtilen Chalmers çiftini yaptıkları ilk müdahalenin ardından itfaiye personeliyle birlikte sedyeye koyarak karayoluna çıkardı.

Ambulansla Marmaris ilçe Devlet Hastanesi'ne getirilen İskoç çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, yapılan tedavinin ardından da taburcu edildiği ve kaldıkları otele geri döndükleri belirtildi. 

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(MUĞLA),(DHA)

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