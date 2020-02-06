2013 yılında eşcinsel olduğunu açıklayarak eşinden ayrılan İskoçya Maliye Bakanı Derek Mackay'ın 16 yaşındaki bir erkek çocuğuyla Instagram ve Facebook üzerinden 6 ay boyunca yazıştığı ortaya çıktı. Soruşturmanın halen sürdüğü belirtilirken Mackay'ın bu süre içerisinde çocuğa 270 mesaj gönderdiği öne sürüldü. Mackay'in ayrıca 'şirinsin' dediği çocuğu akşam yemeğine ve bir rugby etkinliğine davet ettiği de ifade ediliyor. İngiltere basınında paylaşılan ekran görüntülerine göre, Mackay çocuğa "Konuşmalarımız senin ve benim aramda değil mi?" diye soruyor, çocuğun 'evet' cevabının ardından Mackay "Sen bilirsin ama bu mesajı silebilirsin" diyor.

'Aptalca davrandım'

Derek Mackay, İskoçya'da yayımlanan Scottish Sun gazetesinde bugün yer alan iddialar sonrası 'aptalca davrandığını' söyleyerek istifa etti, çocuk ve annesinden özür diledi. İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, 42 yaşındaki Mackay'nin istifasını kabul etti. Partisi İskoç Ulusal Partisi (SNP) ise Mackay'ın parti üyeliğini askıya aldı. Haberde çocuğun annesinin bakanın görevden alınmasını istediği belirtiliyor. Derek Mackay, bugün İskoçya Parlamentosu'nda da bakanlığının bütçesini açıklayacaktı. Mackay'in istifası üzerine bütçeyi Kamu Maliyesi Bakanı Kate Forbes'un sunacağı açıklandı. Scottish Sun gazetesine konuşan ismi açıklanmayan çocuk, Mackay tarafından davet edildiği yere hiçbir yere gitmemek için devamlı bahaneler uydurduğunu belirterek "Annemle babamın yanımda olup olmadığını soruyordu" dedi. Çocuk, "Başka insanlar bu şekilde hedef olmasın diye konuşmak istedim" ifadelerini kullandı.



