İskoçya'da şampiyon Celtic

İskoçya Ligi'nde Aberdeen'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Celtic, şampiyonluğu garantiledi

05 Mayıs 2019, Pazar 03:14
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İskoçya'da şampiyon Celtic

İskoçya Ligi'nde Aberdeen'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Celtic, şampiyonluğu garantiledi.

Ligde Aberdeen'e konuk olan yeşil-beyazlı ekip, 40. dakikada Mikael Lustig, 53. dakikada Jozo Simunovic ve 88. dakikada Odsonne Edouard'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

En yakın takipçisi Rangers ile bitime iki hafta kala puan farkını 12'ye çıkaran Celtic, üst üste sekizinci, toplamda ise 50. şampiyonluğuna ulaştı.

AA

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