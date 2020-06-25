Magazin Iskra Lawrence suda doğum yaptığı anları paylaştı

Iskra Lawrence suda doğum yaptığı anları paylaştı

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Iskra Lawrence suda doğum yaptığı anları paylaştı

Suda doğum yapan 29 yaşındaki dünyaca ünlü büyük beden model Iskra Lawrence, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

25 Haziran 2020, Perşembe 11:51 Son Güncelleme:
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Instagram paylaşımları sayesinde ünlü olan ve modellik kariyerine adım atan Iskra Lawrence, anne olmanın mutluluğunu yaşadı.Ünlü model sosyal medya hesabından evde doğum yaptığı anları paylaştı.

'Dünya'nın en büyülü en zor şeyi'

Ünlü isim o anları şu sözlerle anlattı:

“Anneliğin nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışmakla meşgulüm. Dünyanın en büyülü, en tatmin edici ve aynı zamanda da en zor şeyi. En büyük başarımız ve hayatımızın en güzel günü olan evde doğum hikayemizi sonunda sizlerle paylaştığım için büyük heyecan duyuyorum.”


https://www.instagram.com/p/CByzpxgjqKM/



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