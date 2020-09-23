İŞKUR 7 ilde 1.737 geçici işçi arıyor
İşçi ve işveren arasındaki en büyük aracı kurum olan Türkiye İş Kurumu (İşkur), işsizliğin yoğun olduğu yerlerde ‘Toplum Yararına Program’ ile geçici işçi istihdam etmeye devam ediyor.
23 Eylül 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde 62 bin işçi için ilan açan İşkur şimdi de 1.737 kişi alacak. Çevre temizliği, güvenlik görevlisi, bakım, onarım elamanı olarak görev alacak olan geçici işçilere asgari ücret (2 bin 324 lira 70 kuruş) ödenecek.
Başvurular ‘esube.iskur.gov.tr’ sitesinden ve İşkur şubesinden yapılıyor. Başvuru yapacak olanlarda; 18 yaşını doldurmuş olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, açık öğrenim hariç öğrenci olmamak ve en az ilkokul mezunu olmak gibi şartlar aranıyor.