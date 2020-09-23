Sigorta İŞKUR 7 ilde 1.737 geçici işçi arıyor

İŞKUR 7 ilde 1.737 geçici işçi arıyor

Sigorta

İŞKUR 7 ilde 1.737 geçici işçi arıyor

İşçi ve işveren arasındaki en büyük aracı kurum olan Türkiye İş Kurumu (İşkur), işsizliğin yoğun olduğu yerlerde ‘Toplum Yararına Program’ ile geçici işçi istihdam etmeye devam ediyor.

23 Eylül 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Geçtiğimiz günlerde 62 bin işçi için ilan açan İşkur şimdi de 1.737 kişi alacak. Çevre temizliği, güvenlik görevlisi, bakım, onarım elamanı olarak görev alacak olan geçici işçilere asgari ücret (2 bin 324 lira 70 kuruş) ödenecek.

Başvurular ‘esube.iskur.gov.tr’ sitesinden ve İşkur şubesinden yapılıyor. Başvuru yapacak olanlarda; 18 yaşını doldurmuş olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, açık öğrenim hariç öğrenci olmamak ve en az ilkokul mezunu olmak gibi şartlar aranıyor.


İlgili Haberler
SSK ve Bağkur emeklileri ocak ayında ne kadar zam alacak?Çalışanlar dikkat! Maske takmamak tazminatsız kovulma sebebi sayıldı


Yazarlarımızdan
Can Kantar - Sigorta Media
Sigorta acentelerinin derdi ne?
Can Kantar - Sigorta Media
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Emekliliğe hak kazanamayanlar, SGK'ya ödedikleri primleri topluca geri alabilecek