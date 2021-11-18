İŞKUR destek oluyor! 65 bin lira hibe...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli bireyler ile eski hükümlülere sağlanan hibe desteğine başvuruların başladığını bildirdi. Bu kapsamda, engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar, eski hükümlü girişimcilere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek.

Türkiye İş Kurumu (İşkur) aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verilen destek sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli bireyler ile eski hükümlülere sağlanan hibe desteğine başvuruların başladığını bildirdi.

Bu kapsamda, engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar, eski hükümlü girişimcilere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek.