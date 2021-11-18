Ekonomi İŞKUR destek oluyor! 65 bin lira hibe...

İŞKUR destek oluyor! 65 bin lira hibe...

Ekonomi

İŞKUR destek oluyor! 65 bin lira hibe...

Türkiye İş Kurumu (İşkur) aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verilen destek sürüyor.

18 Kasım 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli bireyler ile eski hükümlülere sağlanan hibe desteğine başvuruların başladığını bildirdi. Bu kapsamda, engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar, eski hükümlü girişimcilere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek.

Türkiye İş Kurumu (İşkur) aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verilen destek sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli bireyler ile eski hükümlülere sağlanan hibe desteğine başvuruların başladığını bildirdi.

Bu kapsamda, engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar, eski hükümlü girişimcilere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek.

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