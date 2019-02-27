Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı kura sonuçları için kura çekimi gerçekleştiriliyor. İŞKUR üzerinden alınacak 3 bin 243 personelin 278’i engelli, 146’sı da eski hükümlü olacak. Adaylar, “İŞKUR Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?” “GSB sonuçları ne zaman açıklanacak?” İşte detaylar…

Personel alımı süreci, bugün netlik kazanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla yapacağı personel alımı için kura çekimi heyecanı başladı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve cankurtaran gibi alanlarda kura çekimi yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, sonuçları il müdürlükleri üzerinden duyuracak. İŞKUR kura sonuçlarına göre kazanan adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenleyeceği sözlü mülakat aşamasına katılma hakkına sahip olabilecek.

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Makine Teknikeri, Temizlik Görevlisi (Engelli ve Eski Hükümlü olarak başvuranlar dâhil), Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni meslek kolları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adayların, kura çekimi 27 Şubat 2019 tarihinde saat 10.00’da Noter huzurunda İl Müdürlükleri tarafından yapılacak.

Kura çekim yerlerine ait bilgiler ekte bulunan listede yer almaktadır. Ancak, gerekli görülmesi halinde İl Müdürlüklerince kura çekim yerlerinde değişiklik yapılabilecek. Kura çekim yerlerinde yapılacak değişiklikler ilgili İl Müdürlüklerince adaylara duyurulacak. Nihai listelerde yer alan başvuru sahipleri kura çekimini duyuru ekinde yer alan adreslerde izleyebilecekler.



