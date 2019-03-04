İŞKUR GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 Şubat'ta bir duyuru geçerek 3 bin 243 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Bu gelişme göreve talip olmak isteyen adaylarda büyük bir sevinç yarattı. Başvurular 5 gün içinde İşkur üzerinden tamamlandı. Geçen ayın 27'sinde kura çekimleri il müdürlüklerinde gerçekleşti. On binler sonuçların aynı gün açıklanacağını zannederek sonuçlara bir an önce ulaşmaya çalıştı fakat sonuçlar hala daha açıklanmış değil.

KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sürekli personel adayları 6 gündür "GSB kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor. Bakanlık ise adaylara şu duyuryu geçti: "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte bu sayfada ilan edilecektir."