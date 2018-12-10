İŞKUR ilk 11 ayda 1.1 milyon kişiye iş buldu

İŞKUR, kasım ayında 108 bin 954 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi. 2018'in 11 aylık döneminde ise 1 milyon 99 bin 623 kişi işe yerleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 oranında artış kaydedildi.

11 aylık dönemde işe yerleşenlerin yüzde 65'ini erkekler, yüzde 35'ini kadınlar oluşturdu. Öte yandan kasımda 164 bin 584 açık iş ilanı alındı. İŞKUR'un, işverenlerden aldığı açık iş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 oranında azalış gösterdi.

Ocak-kasım döneminde alınan açık iş sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 düşüşle 2 milyon 225 bin 474 oldu.

AÇIK POZİSYONLARIN YÜZDE 99.2'Sİ ÖZEL SEKTÖR

Söz konusu açık pozisyonların yüzde 99,2'si özel sektörden geldi.Kasımda kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 296 bin 697 oldu. Bunların yüzde 49'unu erkekler, yüzde 51'ini ise kadınlar oluşturdu. İşsizlerin yüzde 35'i 15-24 yaş aralığında yer aldı.