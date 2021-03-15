Ekonomi İŞKUR ödeyecek! 7 bin 500 lira, bakan duyurdu...

İŞKUR ödeyecek! 7 bin 500 lira, bakan duyurdu...

Ekonomi

İŞKUR ödeyecek! 7 bin 500 lira, bakan duyurdu...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL, doktora öğrencilerine ise 7.500 TL destek sağlayacağız.' dedi.

15 Mart 2021, Pazartesi 16:19 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni başlatılan Akademik Çalışma Programı kapsamında; lisans, yüksek lisans, doktora programı öğrencileri tarafından hazırlanacak akademik çalışmaları destekleyeceklerini söyledi. Amaçlarının çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaları teşvik etmek olduğunu ifade eden Selçuk, “Gençlerimizin özellikle istihdam konusundaki fikirlerini önemsiyoruz.” dedi.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Bakan Selçuk, öğrencilerin programa başvurusu için herhangi bir bölüm sınırlaması olmadığını ve öğrencilerin başvurularını akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden bugün itibarıyla, 14 Nisan 2021’ye kadar gerçekleştirebileceğini belirtti. Bakan Selçuk, “akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL, doktora öğrencilerine ise 7.500 TL destek sağlayacağız. Çalışmalarını sunmak isteyen öğrencilerimiz akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden programa ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi alabilirler” dedi.


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