İŞKUR tek tek açıkladı! 39 ilde kurayla iş imkanı...

İşçiler, sınavsız olarak noter kurasıyla belirleniyor. Programın amacı, özellikle iş bulmakta zorluk çekenlere yılın belli bir döneminde destek olmak. Program kapsamında halihazırda Türkiye’nin 39 ilinde toplamda 1.141 kişiye iş imkanı sunuluyor.

Başvuru tarihleri illere göre değişiyor. Programa başvurmak isteyenler, ‘esube.iskur.gov.tr’ sitesinden, e-Devlet’ten, İşkur şubesinden veya ALO 170 hattından işlemlerini yapabiliyor. Bu yolla alınan işçiler, çevre temizliği, altyapı yenileme, okul bakım onarımı, park düzenleme, dere ıslahı, restorasyon ve ağaçlandırma gibi alanlarda çalıştırılıyor. Programa katılmaya hak kazananlara asgari ücret (2 bin 825 lira 90 kuruş) düzeyinde ödeme yapılacak.

ŞARTLARI NELER?

Adaylarda; 18 yaşını doldurmuş olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, açık öğrenim hariç öğrenci olmamak ve en az ilkokul mezunu olmak gibi şartlar aranıyor. Başvuru için İşkur’un sistemine kayıtlı işsiz olmak gerekiyor. Adaylarda herhangi bir mezuniyet şartı aranmıyor. Geçici işçiler 12 aylık süreçte en fazla 9 ay boyunca çalışabilecek. Günlük çalışma saati 7.5 ile 9 saat arasındayken, haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlendi.