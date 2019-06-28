İŞKUR’un başlattığı sosyal çalışma programına başvurular devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde başlatılan program ile öğrencilerin hem sosyalleşmesi hem de para kazanması sağlanacak. Peki, İŞKUR üniversite öğrencileri için yaz işi başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvurusu…

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI

Üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına (SÇP) başvurular bugün başladı. SÇP’ye açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabilecek.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular İŞKUR’un internet sitesi üzerinden kabul edilecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

ÖĞRENCİLER NE KADAR ALACAK?

Sosyal Çalışma Programları ile üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak amaçlanıyor. Sosyal Çalışma Programları için bugün başlayan başvurular, 28 Haziran’da sona erecek. Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67 lira 36 kuruş almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortaları da karşılanacak.

ÖĞRENCİLERİN SİGORTALI OLACAK MI?

Bu program sayesinde üniversite öğrencilerinin yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirmeleri amaçlanıyor. Üniversite öğrencileri hem cep harçlıklarını çıkaracak hem de emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak.

ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ KAÇ GÜN OLACAK?

Sosyal Çalışma Programlarına (SÇP) temmuz, ağustos ve eylülde, 3 ay süreyle düzenlenecek. Program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldı. SÇP ile öğrencilerin toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl amaçlarının üniversite öğrencisi gençleri iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

ÖĞRENCİLER HANGİ ALANLARDA ÇALIŞACAK?

Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabilecek. Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programları düzenlenecek.

Diğer yandan İŞKUR 30 soruda Sosyal Çalışma Programı’nın detaylarını anlatan içerik hazırladı. İŞKUR hazırladığı içerikte öğrencilere merak ettikleri tüm soruların cevaplarını yanıtladı.

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN