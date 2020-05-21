Türkiye İşkur'da corona virüse yakalanan memur sayısı yükseldi

İşkur'da corona virüse yakalanan memur sayısı yükseldi

Türkiye

İşkur'da corona virüse yakalanan memur sayısı yükseldi

Bursa'da İnegöl İŞ-KUR Müdürlüğü'nde corona virüs testi pozitif çıkan memur sayısı yükseldi. Müdürlükte 27 kişi karantinaya alınırken 12 kişi corona virüse yakalandı.

21 Mayıs 2020, Perşembe 11:39 Son Güncelleme:
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İnegöl İŞ-KUR Müdürlüğü'nde görev yapan 10 memur, yüksek ateş ve öksürük nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan testler sonucunda 8 memurun corona virüs testi pozitif çıktı. Daha sonrasında ise bu sayı 9'a yükseldi. Son yapılan testler sonucunda ise corona virüs testi pozitif çıkan çalışan sayısı 12 oldu.

Aralarında Şube Müdürü Ahmet Baştürk'ün de bulunduğu 27 kişi evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinaya alınan memurların, çalışmalarına evden devam edeceği öğrenildi. Bursa merkez ve Gemlik ilçesinde bulunan İŞ-KUR Şubeleri, İnegöl'e destek vermeye başladı. İşlemlerin aksamaması için yoğun çaba gösterildiği bilgisi paylaşıldı.

DHA


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