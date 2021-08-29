Islak kek nasıl yapılır? Islak kek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası
Çay ve kahve keyfinize lezzet katacak ıslak kek tarifi, tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Misafirlerinize hızlıca atıştırmalık hazırlamak isteyenler "ıslak kek nasıl yapılır?" merak diyor. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ıslak kek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
29 Ağustos 2021, Pazar 10:34 Son Güncelleme:
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Günün her saatinde lezzetle yiyebileceğiniz ıslak kek tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, ıslak kek nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ıslak kek tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
ISLAK KEK TARİFİ
Islak kek malzemeler
- 3 adet yumurta
- 1,5 su bardağı şeker
- 1,5 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 25 gram kakao
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 2 su bardağı un
Sosu için:
- 1 su bardağı kek hamuru
- Yarım su bardağı süt
Üzeri için:
- Ceviz
Yumurta ve şekeri pürüzsüz bir karışım elde edene dek iyice çırpın. İçine süt, sıvı yağ ve kakao ekleyip çırpmaya devam edin. Bu karışımdan 1 su bardağı kadarını ayırıp bir kenara alın. Kalanına kabartma tozu, vanilya ve un ilave edin ve karıştırıp kek hamuru elde edin. Tepsiyi iyice yağlayın ve karışımı tepsiye boşaltın. Fırınınızı 170 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Tepsiyi fırına verin. Sosu için ayırdığınız hamur karışımına yarım su bardağı süt ekleyin ve kaynatıp altını kapatın. Keki fırından çıkarın. 10 dakika kadar ılınmasını bekleyin. Ilınan kekin üzerine soğumuş olan sosu gezdirin. Dövülmüş cevizle süsleyin. Birkaç saat soğuttuktan sonra dilimleyerek servis yapın.