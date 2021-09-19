Günün her saati afiyetle yiyeceğiniz ıslak kek tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, ıslak kek nasıl yapılır? Islak kek tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ISLAK KEK TARİFİ

Islak kek malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçeği yağı

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 su bardağı+2 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

Kek kalıbını yağlamak için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Sosu için:

1 su bardağı süt

1,5 yemek kaşığı kakao

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tutam tuz

ISLAK KEK YAPILIŞI

Islak kek yapımı için ilk olarak yumurta ve şekeri derin bir kasede şeker eriyip krema gibi olana kadar çırpın. Sütü ve sıvı yağı da ekleyip çırpmaya devam edin. Ardından vanilya, kakao, kabartma tozu ve unu da ekleyip iyice homojenleşene kadar karıştırın. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Kek kalıbını yağlayıp hamuru kalıba aktarın. Keki fırına verip 30 dakika kadar pişirin. Bu esnada kekin sosu için süt, toz şeker ve sıvı yağı sos tenceresinde pişirmeye başlayın. Kakao ve tuz da ekleyip kaynayana kadar pişirmeye devam edin. Kaynadığında ocaktan aldığınız sosu fırından çıkan kekin üzerine dökün. Kek sosu emdiğinde dilimleyip servis edin.



