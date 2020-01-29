Islak kek tarifi: Islak kek nasıl yapılır?

Misafirlerinize çayın yada kahvenin yanında hazırlayabileceğiniz en güzel atıştırmalıklardan birisi ıslak kek tarifidir. Eğer ıslak kek tarifi arıyor yada ıslak kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "ıslak kek tarifi, ıslak kek nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Islak kek tarifi

Islak kek malzemeleri

- 150 gram margarin

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı un

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 1 portakal kabuğu rendesi

Islak kek üstü için:

- Yarım limon kabuğu rendesi ve suyu

- 1 çay bardağı pudra şekeri

- 1 su bardağı portakal suyu

Islak kek yapılışı

Fırını önceden 160 derece ısıyla ısıtın. Kare veya dikdörtgen kek kalıbını yağlayın ve hafifçe unlayın. Margarini eritin ve ılımaya bırakın. Kekin üzeri için verilen büyün malzemeleri bir kapta karıştırın ve daha sonra kullanmak için kenara alın. Yumurtaları ve şekeri karıştırma kabında mikserle çırpın.Ilık margarini ve portakal kabuğu rendesini ilave edip biraz daha çırpın. Unu, vanilyayı ve kabartma tozunu birlikte bir kaba eleyip, yumurtalı karışıma ilave ettikten sonra 1 dakika mikserin orta hızında çırpın. Kek hamurunu kalıba dökün. Önceden ısıtılan fırında ortalama 1 saat pişirin. Kek fırından çıktıktan 5 dakika sonra başka bir kaba kalıptan ters şekilde çıkartın. 3 dakika sonra çatal yardımıyla üzerinde 10 delik açın. Hazırladığınız portakallı karışımı kaşıkla yavaş yavaş dökerek yedirin. Soğuduğunda servis edin.