Yemek Islama köfte tarifi ve yapılışı: Islama köfte nasıl yapılır?

Islama köfte tarifi ve yapılışı: Islama köfte nasıl yapılır?

Yemek

Islama köfte tarifi ve yapılışı: Islama köfte nasıl yapılır?

Adapazarı'nın meşhur lezzetleri arasında ıslama köfte tarifi ilk sıralarda yerini alıyor. Enfes sunumu ve ağızda bıraktığı lezzetle kendine hayran bırakıyor. Peki, ıslama köfte nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ıslama köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

01 Ağustos 2021, Pazar 14:34 Son Güncelleme:
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Evde kolayca yapabileceğiniz ve tadına doyamayacağınız ıslama köfte tarifi, size diğer bütün köfte tariflerini unutturacak! Peki, ıslama köfte nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ıslama köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ISLAMA KÖFTE TARİFİ

Islama köfte malzemeler

  • 500 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 su bardağı ekmek içi
  • 1 yemek kaşığı süt
  • 1 silme tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 silme tatlı kaşığı karabiber
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sunum için:

  • 18 dilim ekmek
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tepeleme tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 5 su bardağı su
  • 1 adet et bulyon

Islama köfte yapılışı

Köfte için gereken kıymayı derince bir kaba alın, içerisine soğanı rendeleyin ve gereken diğer malzemeleri de ekledikten sonra güzelce yoğurun. İyice yoğurduğunuz köfte harcını, streç filmle kapatın ve yaklaşık 1 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın. Köfte harcı iyice dinlendikten sonra şekillendirin ve ızgara da ya da az yağda kızartın. Köfteler pişerken, diğer tarafta bir tencereye suyu alın, su kaynamaya başlayınca içine et bulyonu atın ve et bulyon eriyene dek karıştırın. Küçük bir tavada tereyağını eritin ve içerisine toz kırmızı biberi atın, hızlıca birkaç kez karıştırın ve ocağın altını kapatın. Hazırladığınız tereyağlı biberi, et suyuna boşaltın ve güzelce karıştırın. Dilimlediğiniz ekmeklerden birer birer alın, hazırladığınız et suyu sosuna batırın ve ızgarada her iki yüzünü de hafifçe kızartın. Soğanları ve domatesleri dilimleyin, biberleri de yıkayın ve hepsini ızgara da hafifçe közleyin. Servis tabağına ızgarada kızarttığınız ekmek dilimlerini alın. Üstlerine sostan çok az bir miktar daha gezdirin. Köfteleri de üzerine dizin.

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