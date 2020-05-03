İslam dini, dünya hayatında yaşayan insanoğlunu, cinsleri, renkleri, dilleri vb. birçok özelliği ile farklı yaratıldığı, ama farklılıkların insanlar arasında ayrımın bir sebebi olamayacağı görüşünü kabul eder. Yüce Rabbimiz bu durumu Kuran-ı Kerim’de şöyle bildirir.

Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.” (Hucurat, 13)

İslam’ın ışığında, haklarımıza bir göz atalım.

1- Yaşama hakkı

Dinimizde bütün canlıların hayatına özellikle de insanın hayatına kıymet verilmiş, yaşama hakkının elinden alınması bütün alemin yıkılmasıyla eş tutulmuştur.

2- Hürriyet hakkı

İnsanca yaşam sürmenin en temelinde hürriyet yatmaktadır. Her insan hür doğar hür yaşar. Hür olmayan bir insanın yaşam mutluluğundan söz etmenin imkanı yoktur.

3- Din ve vicdan özgürlüğü

Kişinin kendi inandığı dine zorla diğer insanları sokmak istemesi kabul edilemez. Din farklılığı gözetilmeden her insana iyi davranılması insanlığın şiarındandır.

4- İşkence ve kötü muamelenin yasak olması

Suçu ve yanlışlığı ne olursa olsun bir kimseyi suçlamak, ona hataları dolayısıyla işkence yapmak ve kötü muamelede bulunmak insan olana yakışmayacak bir durumdur.

5- Özel hayatın dokunulmazlığı

İnsanların özel hayatlarıyla ilgili gizli kalmasını istedikleri şeyleri araştırmak ve öğrenip başkalarına aktarmak toplumumuzda ayıp sayıldığı gibi dinimizin de yasakladığı şeydir

6- Eşitlik

Farklılıklar, eşitsizliğin sebebi değildir. Her türlü hakkı elde etmek ve o hakkı kullanmak açısından kadın ve erkek arasında mutlak manada eşitlik vardır

7- Adalet

İslam’da adalet; düzen, denge, denklik, eşitlik, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, takvaya yönelme, dürüstlük, tarafsızlık anlamlarına gelir

8- Sosyal güvenlik hakkı

İslam dininde zekat, sadaka, adak, vakıf, ödünç verme gibi birçok prensip getirilmiş; insanların sosyal güvenliklerini sağlayıcı tedbirler alınmıştır.

9- Çocuk hakları

Her bir çocuğun, düzgün bir yaşam, eğitim ve öğretim, işkenceye maruz kalmama, kötü ortamlarda bulundurulmama, küçük yaşlarda ve zor şartlarda çalıştırılmama hakkı vardır.

10- Mülkiyet hakkı

İslam, şahsi mülkiyeti esas bir hak olarak tanır. Mülkiyet kazancı, meşrû yolla olur. Kimsenin malına dokunulamaz. İnsanların mallarına “Bizden değildir” diyerek el uzatılamaz

11- Aile kurma hakkı

Her insanın aile yuvası oluşturma hakkı vardır. Mutlu bir evliliğin rahat kurulabilir olması için lükse, israfa, aşırılığa kaçmamak; makul düzeyde hareket etmek gerekir.

12- Eğitim hakkı

Hayatının her safhasında en önemli şey eğitim ve öğretimdir. İslam dini ilk olarak “Oku” emrini kendisine inananlara bildirmiş, pek çok ayette ilim ve alim övülmüştür.



