‘İslami ilkelere uygun sigorta modeli geliştirilmeli’

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından “Ticari ve Alternatif Sigorta Sistemleri ve Sigortayla İlgili Bazı Problemlerin Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi” konulu bir Çalıştay düzenlendi. DİB Başkanı Ali Erbaş, Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Konferans Salonu’ndaki Çalıştay’ın açılışında yaptığı konuşmada, “Sigortanın tüm alan ve araçlarını bilip analiz ederek İslam’ın ilke ve esaslarıyla örtüşen bir anlayışı zihinlere yerleştirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda, ticari hayat için önemli bir finansal ürün haline gelen sigortayı objektif bir şekilde değerlendirmeli, İslam’ın ortaya koyduğu temel ilkelerle uyuşmayan yönlerini ortaya koymalı ve İslam’a uygun bir anlayış haline getirmeliyiz” dedi.

Sigorta hem ticari hem günlük hayatın içinde

Erbaş, İslam’da iktisat ve ekonominin imandan, ahlaktan, manevi değerlerden, helal-haram düşüncesinden ayrı düşünülemeyeceğini belirtti. Bir Müslümanın ticari muamelelerde inancına muhalif ya da şüphe düşüren bir iş ve işleme cevaz vermesinin ya da tevessül etmesinin düşünülemeyeceğini aktaran Erbaş, dolayısıyla her çağda ve zamanda, dolaşımdaki ticari muamelelerin İslami hassasiyetin gereklerine uygun olmasının ya da uygun hale getirilmesinin önem arz ettiğini vurguladı.

Sigortanın pek çok çeşidiyle hem ticari hem de günlük hayatın içinde yer aldığını dile getiren Erbaş, “Sigortanın tüm alan ve araçlarını bilip analiz ederek İslam’ın ilke ve esaslarıyla örtüşen bir anlayışı zihinlere yerleştirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda, ticari hayat için önemli bir finansal ürün haline gelen sigortayı objektif bir şekilde değerlendirmeli, İslam’ın ortaya koyduğu temel ilkelerle uyuşmayan yönlerini ortaya koymalı ve İslam’a uygun bir anlayış haline getirmeliyiz. İslami hassasiyeti merkeze alan, kendi inanç değerlerimize ait özgün bir sigorta modelini behemehal geliştirmeli, bu doğrultuda çalışmalara hız kesmeden devam etmeliyiz. İslam’ın temel ilkelerine zıt düşmeyen ve zamanın hakikatlerini de göz ardı etmeyen ideal ve uygulanabilir modeller ortaya koyulup hizmete sunulması zorunluluğu vardır.” değerlendirmesinde bulundu.



