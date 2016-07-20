İşlemci Üreticisi ARM, Rekor Fiyatla Satıldı!

1981 yılında Japonya’da kurulan Softbank, Forbes Global tarafından dünyanın en büyük 62.şirketi olarak tanımlandırılıyor. 2015 yılında, Toyota ve Mitsubishi’den sonra Sony ve Honda gibi devleri geride bırakarak, Japonya’nın en büyük üçüncü iştiraki haline geldi. SoftBank, hali hazırda pek çok telekomünikasyon, e-ticaret, finans ve medya kuruluşunu bünyesinde barındırıyor. Bunların arasında, Amerikalı servis sağlayıcı Sprint de var. Apple, Samsung ve HTC gibi dünyaca ünlü devlerle de, stratejik işbirliği yürütülüyor.

ARM yöneticileri, SoftBank ile yaptıkları anlaşma doğrultusunda, tüm yöneticilerin ve çalışanların eski pozisyonlarda kalacağını duyurdu. Elbette kurulda artık, SoftBank’ın önde gelen isimleri de bulunacak.

Söylentilere göre, satın alımdan sonra ARM-SoftBank ikilisi, sanal gerçeklik ürünlerine de yatırım yapacak. Hatta söz konusu prototipler çoktan hazırlandı.

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