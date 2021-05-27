Ekonomi Kredi müjdesinde 200 bin lira sınırı! İşte nefes kredisinin detayları...

Kredi müjdesinde 200 bin lira sınırı! İşte nefes kredisinin detayları...

Ekonomi

Kredi müjdesinde 200 bin lira sınırı! İşte nefes kredisinin detayları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ‘Nefes Kredi Paketi’ne ilişkin detayları açıkladı. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ’ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.

27 Mayıs 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla 2021 Nefes Kredisi, 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak.

200 BİN LİRAYA KADAR

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019’a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ’ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.

12 TAKSİT İMKANI

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi. Kredi paketine katılım sağlayan bankalar şöyle:

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım.

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