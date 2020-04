İşletmelere dijital eğitim

‘Facebook İstasyon’un internet sitesi olan ‘istasyon.fb.com.tr’ adresi üzerinden erişilebilecek portalda, korona salgını nedeniyle zorluklar yaşayan Türk firmalarına bu süreci daha kolay atlatabilmeleri için tavsiyeler, dijital eğitimler, programlar ve kaynaklar yer alıyor. TOBB ve Facebook’un Türkiye’deki KOBİ’lere sundukları hizmetlerin de tanıtıldığı portalda ‘Facebook ile Öne Çıkın’, ‘Sınırları Aşan KOBİ’ler’ ve kadın girişimcilerin işletmelerini büyütmelerine yardımcı olan ‘She Means Business’ programları bulunuyor. Portalda, ikinci aşamada esnafa yönelik eğitimler verilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “KOBİ’lerimizin, esnafımızın, ihracatçımızın her daim yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Ücretsiz reklam fırsatı

Amazon.com.tr de KOBİ’ler için destek paketini açıkladı. Firma, 12 şehirde, 1200’ün üzerinde KOBİ’nin Amazon üzerinden global pazarlara satış yapmasına olanak sağlayan BiTıklaAvrupa eğitimlerinin dijital ortamda devam edeceğini açıkladı. Amazon.com.tr, aynı zamanda Avrupa’daki pazar yerlerinde (Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa) geçerli toplamda 125 euro tutarında site içi ücretsiz reklam desteği sunarken, Amazon Lojistik hizmetinden faydalanan KOBİ’lerden alınan ücretleri belirli şartların sağlanması halinde iade edecek.