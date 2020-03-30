Ekonomi İşletmelere kısa çalışma ödeneği müjdesi

İşletmelere kısa çalışma ödeneği müjdesi

Ekonomi

İşletmelere kısa çalışma ödeneği müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri için önemli açıklamalarda bulundu.

30 Mart 2020, Pazartesi 11:40 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından notlar;

(Kısa çalışma ödeneği hakkında) Bizim normalde Türkiye'de istihdamı korumak anlamında devletimizin çeşitli kurumlarıyla düzenlediğimiz programlar var. İŞKUR'la yaptığımız programlar içinde aktif iş gücü ve pasif iş gücü programlarımız bulunuyor. Pasif iş gücü programlarımızda kısa çalışma ödeneğimiz bulunuyor. Bir işyeri faaliyeti 3'te 1 azalttıysa ya da kısmen bunu gerçekleştirdiyse ya da tamamen durdurulması takdirde kısa çalışma ödeneği uygulanıyor. Aynı zamanda COVID-19'da bu kapsama girdi. Tüm bu işletmelerimiz başvuruda bulunabilirler. 

(İşçinin-işverenin kazanımı nedir) Bu süreçte hem işveren hem de sigortalımızı korumak zorundayız. Biz devlet olarak onlara maaş desteği sağlıyoruz. Gelir desteği oluyor. Maaşını kaybetmemiş oluyor. 

(Kimler yararlanabilecek) Başvuruda tüm işletmelerimiz başvurabilir. 


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