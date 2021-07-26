Patlıcanla yapılan en güzel tariflerinden birisi de islim kebabı tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için "islim kebabı tarifi" arıyor ya da "islim kebabı nasıl yapılır?" merak mı ediyorsunuz? İslim kebabı tarifi, hazırlanışı, malzemeler, yapılışı ve püf noktası...

İSLİM KEBABI TARİFİ

İslim kebabı malzemeler

3 adet patlıcan

250 gram kıyma

1 soğan

1-2 dilim ekmek içi

1 yumurta

Tuz

Karabiber

Kimyon

Nane

Kekik

İslim kebabı sosu için:

1-2 yemek kaşığı domates salçası

Su

Tuz

İslim kebabı üzerini süslemek için:

Domates

Biber

Kürdan

İslim kebabı yapılışı

Patlıcanlar alacalı bir şekilde soyulur ve uzun şeritler halinde kesilir. Acı suyunu çıkartmak için ortalama yarım saat tuzlu suda bekletiyoruz. Bu arada köfteleri hazırlamak için soğanları rendeliyoruz. Kıyma, yumurta, ekmek içi, baharatlar eklenip köfte hamurunu iyice yoğuruyoruz. Cevizden biraz büyük bir şekilde yuvarlıyoruz. Suda bekleyen patlıcanları süzüp kağıt havlu yardımıyla kuruluyoruz. Kızgın yağda patlıcanları kızartıyoruz. Patlıcanlar bittikten sonra köfteleri kızartıyoruz. İster tek patlıcanla istersek de çift patlıcanla bohça şeklinde köfteleri sarıyoruz. Domates ve biberi kürdana batırıp köfteleri saran patlıcanların tam açılma yerine kürdanı batırıyoruz. Bütün patlıcanları bu şekilde sarıp üzerlerinde salçalı sosu gezdiriyoruz. 200 derecelik fırında domates ve biberler kızarana kadar pişiriyoruz.



