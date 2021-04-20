Magazin İsmail Balaban elenecek mi?

İsmail Balaban elenecek mi?

Magazin

İsmail Balaban elenecek mi?

Survivor izleyicileri Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamanın ardından yarışmacı İsmail Balaban’ın son durumunu merak ediyor. Peki, Survivor 2021’de elenen isim İsmail Balaban mı olacak?

20 Nisan 2021, Salı 13:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanan İsmail Balaban, Survivor 2021 yarışmasında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İSMAİL BALABAN ELENECEK Mİ?

Survivor 2021'de bu akşam 74.bölüm eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Eleme gecesi öncesi yarışmacılar iletişim ödülünde kozlarını paylaşacak. Yayınlanan Survivor yeni bölüm fragmanında Ayşe'nin Çağrı ile diyaloğu dikkatlerden kaçmadı. Fragmanın sonunda ise Ünlüler takımını üzen bir haber görülüyor. Peki ama Survivor İsmail Balaban diskalifiye mi oldu? İsmail Balaban ile akalı bir açıklama yapan Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı, ''Önemli bir konuya girmem gerekiyor ve bu konu İsmail Balaban ile ilgili. Açıkçası bizim limitlerimizi bu sezon ilk defa ciddi derecede zorladı.'' ifadelerine yer verdi. Ancak İsmail Balaban'a ne olduğu ve açıklamanın konusu ise salı akşamı ekrana gelecek bölümde netlik kazanacak.  

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
20 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Evlenince herkes karışmaya başladı
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız Nalan'ın gerçek hikayesini bir bilseniz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Açıklama sırası Ebru Gündeş'te
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
19 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!
Öner Döşer
Şirin Sever
Tavşan Ralph’in bize 3.5 dakikada anlattığı
Şirin Sever
Funda Duru
Tüm zamanların en ikonik çiftleri
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Özel jet bulamayınca tüm uçağı Şeyma Subaşı ve kızı için rezerve etmişti... Şeyma Subaşı eleştirilere yanıt verdi