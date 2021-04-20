İsmail Balaban elenecek mi?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanan İsmail Balaban, Survivor 2021 yarışmasında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İSMAİL BALABAN ELENECEK Mİ?

Survivor 2021'de bu akşam 74.bölüm eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Eleme gecesi öncesi yarışmacılar iletişim ödülünde kozlarını paylaşacak. Yayınlanan Survivor yeni bölüm fragmanında Ayşe'nin Çağrı ile diyaloğu dikkatlerden kaçmadı. Fragmanın sonunda ise Ünlüler takımını üzen bir haber görülüyor. Peki ama Survivor İsmail Balaban diskalifiye mi oldu? İsmail Balaban ile akalı bir açıklama yapan Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı, ''Önemli bir konuya girmem gerekiyor ve bu konu İsmail Balaban ile ilgili. Açıkçası bizim limitlerimizi bu sezon ilk defa ciddi derecede zorladı.'' ifadelerine yer verdi. Ancak İsmail Balaban'a ne olduğu ve açıklamanın konusu ise salı akşamı ekrana gelecek bölümde netlik kazanacak.