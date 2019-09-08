Kırkpınar’dan 9 yıl daha eski Elmalı Yağlı Güreşleri başladı. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı er meydanındaki pehlivanlar internette merak ediliyor. İsmail Balaban da bu isimlerden biri. Peki, İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında ve nereli? İşte İsmail Balaban ile ilgili merak edilenler…

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban 1987 yılında Antalya’da doğdu. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balabanın ikizidir.652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı.

GÜREŞ KARİYERİ

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.















