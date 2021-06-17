İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında? Survivor İsmail Balaban kariyeri

Survivor 2021 ünlüler gönüllerde finale sayılı günler kala bu akşam yarışmadaki tüm eleme adayları belli oldu. Bu akşam Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kazanan Ayşe, elenmesi yönünde İsmail'in adını verdi. Bu gelişme sonrası İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında gibi sorular merak ediliyor. İşte, İsmail Balaban hakkında merak edilenler...

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban 1987 yılında Antalya’da doğdu. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balabanın ikizidir.652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı.

GÜREŞ KARİYERİ

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşlerifinalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.



