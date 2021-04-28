Survivor'da İsmail Balaban, iletişim oyununda büyük bir şok yaşadı. Yarışmacılar ada konseyi öncesi iletişim oyununda karşı karşıya geldi. İletişim oyununu kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Ödül alanına gelen yarışmacılar ve İsmail Balaban büyük bir şok yaşadı. Annesiyle konuştuktan sonra çok kötü olan İsmail dışarı çıkmak için izin istedi.

Survivor'da iletişim oyunun ödülü anneyle konuşmaktı. Ödül alanına gelen yarışmacılar tek tek anneleriyle konuştular. Sıra İsmail Balaban'a gelince hem yarışmacılar hem de izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı.

İsmail'in annesinin açıklaması herkesi şoka uğratırken İsmail olayın ne olduğunu anlayamadı. Annesiyle konuştuktan sonra açıklama yapan İsmail, "İletişim ödülünü kazandığıma sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum." dedi.

İSMAİL'İN ANNESİ: SİNİR KRİZLERİ GEÇİRİYORUM

İsmail'in annesi telefonda şu açıklamayı yaptı:

Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim.

Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et. İsmail ise annesiyle konuştuktan sonra kötü oldu ve dışarı çıkmak için izin aldı.

İSMAİL: NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM

Daha sonra açıklama yapan İsmail, "Annem söyledi ben böyle hiçbir şey beklemiyordum. Annem gerçekten melek gibi birisidir. Kolay kolay kimseye sitem etmez. O kadar büyük bir şey oldu ki annem 4 aydır çok kötü durumdayım diyor. Sadece yaşanılanları merak ediyorum. Demek ki çok önemli şeyler oldu. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. İletişim ödülünü kazandığıma sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum.'' dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Konseyde açıklama yapan İsmail gözyaşlarını tutamadı. İsmail, "Gerçekten zor bir gün geçirdim. Ödülü kazandığımda çok sevinmiştim. Annemle konuşmaya başladığımızda ağlamaya başladı ve uzun bir şekilde ağlamaya başladı. Sen gittiğinden beri hiçbir şey aynı değil dedi. Birçok şeyler olmuş bilmediğim, detayını merak ediyorum. Kafam orada ben buraya nişanlı geldim. Sanırım aile arasında sıkıntı oldu. Bundan sonra nişanlının adını anma dedi. Ne olduğunu bilmiyorum, çok merak ediyorum. Annem hastanelik olmuş. Onu duyunca ben de kötü oldum, aile benim için her şey. Benim için de ailem herkesten her şeyden önce gelir. Bu zamana kadar ailem çok zorluk çekti. Aklım şu anda orada." dedi.

NİŞANLISIYLA KONUŞMAK İSTEMEDİ

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Biz bu konuyla ilgili değerlendirme yaptık. Eğer istiyorsan sana Gamze ile görüşme hakkı vereceğiz." ifadelerini kullandı. İsmail ise annesiyle konuşmak istediğini belirterek, " Ben izniniz olursa annemle konuşmak istiyorum. Annemin söylediği net. İmkanım varsa annemle konuşmak istiyorum." açıklamasında bulundu.



