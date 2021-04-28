Survivor'da ünlüler takımında yarışan İsmail Balaban, yarışmadan sonra evleneceğini açıklamıştı. Yarışma boyunca ilk kez ailesi ile telefonda konuşma fırsatı elde eden İsmail Balaban nişanlısı ile şaşkınlık yaratan haberi aldı. Bu gelişme sonrası İsmail'in nişanlısı merak ediliyor.

Peki Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir? İşte merak edilen detaylar...

İSMAİL BALABAN'IN NİŞANLISI GAMZE ATAKAN KİMDİR?

Gamze Atakan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü mezunudur. Antalya Finike'de yaşan Atakan iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Gamze Atakan ve İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlandı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi taktı.

Finike Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Antalyamızın başpehlivanı sarı fırtına İsmail Balaban ve Gamze Atakan Çiftimizin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanımız Mustafa Geyikçi ve Elmalı Belediye Başkanımız Halil Öztürk beraber taktı. Çiftimize ve ailelerine bir ömür mutluluklar diliyoruz. Allah tamamına erdirsin." yer aldı.

Survivor yarışmasına nişanlısını uğurlarken Gamze Atakan, ''Yolun bahtın açık olsun. Allah utandırmasın. Şampiyon olacaksın. Biliyorum. Seni çok seviyorum.'' paylaşımını yapmıştı.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban 1987 yılında Antalya’da doğdu. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balabanın ikizidir.652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı.

GÜREŞ KARİYERİ

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşlerifinalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.



