İsmail Cem Öztürk: Müzikte kendimi buluyorum

İş insanı İsmail Cem Öztürk samimi açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir iş temposu olduğunu ifade eden Öztürk, “90’ların başında elektronik müziğin Türkiye’ye gelmesiyle birlikte bu müzik türüne ilgi duymaya başladım. Hatta dinler dinlemez aşık oldum diyebilirim. Bu ilgi beni DJ’liğe yöneltti ve çalmaya başladım. Yoğun iş temposundan çıkıp bir an olsun müzikle uğraşmak, çalmak beni rahatlatıyor, kendimi keşfediyorum.” dedi.

“Bir numaram Carl Cox”

Elektronik müziğin dünyada birçok önemli temsilcisi olduğunu belirten Öztürk, “Benim bir numaram Carl Cox. Onun parçalarında kendimi buluyorum.” ifadesinde bulundu.