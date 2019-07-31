İsmail Demir böyle duyurdu: Motor serüvenimiz başladı…

İsmail Demir F-35’lerle ilgili yaptığı açıklamasında "Bize başka bir yol bırakılmazsa başka kapıların denenmesi ile ilgili çalışmalarımızı yaptık" ifadelerini kullanırken yerli savaş uçağı ile ilgili de “Biz bu işi başaracağız. Motor serüvenimiz başladı. Savaş uçağımızın da milli motor olmasını düşünüyoruz. Havada 100 İHA olacak hedefini geçtik. İnsansız deniz araçları (İDA) ve insansız kara araçları da (İKA) gündemimizde” dedi.

S-400’lerle ilgili de konuşan Demir "S-400'lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir. S-400'lerde kumanda tabii ki Türkiye'nin elinde olacak" şeklinde konuştu.