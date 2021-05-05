Ekonomi İsmail Demir duyurdu! İlk motor BATU'dan müjdeli haber...

İsmail Demir duyurdu! İlk motor BATU'dan müjdeli haber...

Ekonomi

İsmail Demir duyurdu! İlk motor BATU'dan müjdeli haber...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir; tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motor BATU'nun ateşlemesinin başarılı şekilde gerçekleştiğini duyurdu.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 12:57 Son Güncelleme:
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Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Bizim Mühendisler yapıyor" dedi.


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