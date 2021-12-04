Türkiye İsmail Demir güzel haberi böyle duyurdu: Çarpan etkisi yaratacak

İsmail Demir güzel haberi böyle duyurdu: Çarpan etkisi yaratacak

Türkiye

İsmail Demir güzel haberi böyle duyurdu: Çarpan etkisi yaratacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin katma değerli güçlerinden birinin savunma sanayisi olduğuna dikkat çekti. Demir, ihracat rakamlarının artmaya devam ettiğini belirtti.

04 Aralık 2021, Cumartesi 16:03 Son Güncelleme:
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber'e yaptığı açıklamada, Savunma Sanayii ihracatında önemli gelişmeler olduğunu söyleyerek daha fazlasının da yolda olduğunu belirtti. İhracat rakamlarının artmaya devam ettiğini söyleyen Demir, Türkiye'nin küresel güç vizyonuna katkısı da oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

İsmail Demir'in yaptığı açıklamalar şu şekilde:

ÇARPAN ETKİSİ YARATACAK

"Ürünlerimizin göz önüne çıkması ve ihracatıyla beraber Türkiye'nin teknolojik olarak geliştiği ve geldiği nokta konusunda da dünyada bir algı oluşmasına da sebep oluyor. Bu da diğer ürünlerimizin de teknolojik olarak üst seviye olduğu ile ilgi algı oluşturuyor. Bu da çok doğru. Bu böylece çarpan etkisi yaparak devam edecek.

Bu sadece ticari bir mesele olmaktan öte stratejik olarak Türkiye'nin konumu olarak da çok önemli. Bunları hep birlikte topladığımız zaman Savunma Sanayii ihracatının konuşuluyor olması ve hep birlikte yürütülen bir hareket bu."

DÜNYAYA SUNUYORUZ

"Türkiye ile ilgili pozitif algıda İHA'lar çok önemli bir yer tuttu. Oyun değiştirici kullanım şekli olarak ortaya çıktı. Onların oluşturduğu algıyla beraber diğer araçlarımıza olan ilgi arttı. Biz insansız sistemler kurgunu dünyaya sunuyoruz.

Salgın döneminde dahi Savunma Sanayii üretimi pek hız kesmedi. Şu anda talepler oldukça fazla ve tam kapasite çalışıyoruz. Yüksek Katma Değer üretiminde Savunma Sanayii üretime devam edecek. Alt yüklenicilerimiz de bu üretime katılacaklar."



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