Ekonomi İsmail Demir müjdeyi duyurdu! Envantere eklendi

İsmail Demir müjdeyi duyurdu! Envantere eklendi

Ekonomi

İsmail Demir müjdeyi duyurdu! Envantere eklendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, araç dışına çıkmadan el yapımı patlayıcılara yönelik keşif, tespit, teşhis ve kısmi müdahale yapması için üretilen Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Aracı'nın (METİ), Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini duyurdu.

11 Aralık 2021, Cumartesi 12:46 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin savunma sanayii her geçen gün yeni ekipmanları ve buluşlarıyla Mehmetçik'in yanında olmaya devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC firması arasında yapılan anlaşma kapsamında çalışmaları tamamlanan yerli ve milli araç METİ, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. 


Mehmetçiğin sahadaki yeni yardımcısı olan METİ, araç dışına çıkmadan el yapımı patlayıcılara yönelik keşif, tespit, teşhis ve kısmi müdahale yapabilmek amacıyla üretildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Başkanlığımız ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında imzalanan Taktik Tekerlekli Araçlar-2 Projesi kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı çerçevesinde yol ve güzergah aramalarında şüpheli noktaların araç dışına çıkmadan mayın ve el yapımı patlayıcı maddelere yönelik keşif, tespit, teşhis ve kısmi müdahale yapabilmek amacıyla METİ aracı kabul faaliyetleri tamamlanarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine ilk kez alınmıştır" dedi.

METİ'NİN ÖZELLİKLERİ

-METİ, yüksek balistik koruma ve mayın koruması, 9 personel taşıma kapasitesine; karıştırma köreltme sistemi, yangın söndürme sistemi ve stabilizasyon için hidrolik ayaklara sahip.

-Araç üzerinde bulunan çok amaçlı robot kol, araç içinden kullanabiliyor. Ayrıca araç dışından da uzaktan komuta sistemi ile kontrol edilebiliyor. Büz gibi erişimi zor bölgelere kamera ile bakabilmeyi sağlıyor.

-Erişimi zor bölgelerdeki malzemeleri ise tutup çekebiliyor. Ayrıca çok amaçlı robot kol ataşmanlarından; dedektör ile kablo tespiti, hilti ile sert zemin kırma, tırmık ile toprağı yumuşatma, kepçe ile taşıma, kesici ile kablo kesme gibi fonksiyonlar yerine getirilebiliyor.

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