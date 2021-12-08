Türkiye İsmail Demir'den ASELSAN açıklaması: Gerçekten biz şaşırıyoruz

İsmail Demir'den ASELSAN açıklaması: Gerçekten biz şaşırıyoruz

Türkiye

İsmail Demir'den ASELSAN açıklaması: Gerçekten biz şaşırıyoruz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın satılacağına dair iddialarla ilgili, "Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun parçası" dedi.

08 Aralık 2021, Çarşamba 16:07 Son Güncelleme:
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Kocaeli Sanayi Odası tarafından Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen SANTEK Dijital Fuarı’nın açılışı ile Kocaeli Savunma Sanayi İl Buluşmasına katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın satılacağına yönelik iddialara cevap verdi.



Gazetecilere açıklamada bulunan Demir, "Gündemdeki iddialar nedir? Kim yapmış? Nasıl yapmış? Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun bir parçası. ASELSAN malumunuz Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının çoğunluk hissesine sahip olduğu bir şirket. Yüzde 25i halka açık bir şirket. Vakfımızın bir şirketi. Büyük savunma sanayi şirketlerimizin çoğu ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN; bunların büyük hisseleri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ait. ASELSAN'ın olsun, TUSAŞ'ın olsun, HAVELSAN'ın olsun, çeşitli ülkelerde ve ülkemizde de ortaklıkları ve alt şirketleri var. Durum bu. Bu açıklamayı yapma gereği bile bana biraz tuhaf geldi" diye konuştu.


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